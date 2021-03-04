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مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن

مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين مطلعين، أن مناقشات لم يعلن عنها، جرت في مسقط بـ 26 من شباط/فبراير بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.

وذكر المصدران، أن ليندركينغ، المبعوث الأمريكي، طالب الحوثيين بوقف هجوم مأرب وشجع الحركة على الدخول بجدية في محادثات مع الرياض بشأن وقف إطلاق النار. 

ولم يرد عبد السلام، وهو أيضا المتحدث باسم حركة الحوثي، على طلبات من (رويترز) للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليندركينغ يعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار في المنطقة والتقى خلال جولته مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث. وقال المتحدث: "لن نصدر تعليقات على كل مناقشاته".

وتسعى السعودية في محادثات وقف إطلاق النار إلى الحصول على ضمانات بشأن أمن الحدود و"كبح نفوذ إيران". 

وقال المصدران إن مستوى التمثيل السعودي في المحادثات الافتراضية ارتفع في الآونة الأخيرة، إذ أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، يتحدث حاليا مع عبد السلام. ولم يرد الجابر على طلب للتعليق، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

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