ألمانيا: قرار بتمديد الإغلاق مع استراتيجية لإعادة الفتح خطوة خطوة



في الوقت نفسه، قدمت ميركل، بعد مشاورات افتراضية مع رؤساء الحكومات استغرقت أكثر من 10 ساعات طويلة بسبب الخلافات عدة خيارات للتخفيف من القيود، أو ما أطلق عليها باستراتيجية إعادة الفتح خطوة خطوة، مع التوقف الطارئ في حالة ارتفاع الإصابات مرة أخرى.



كما أنها أعلنت الاتفاق على خيارات لفتح الأنشطة المغلقة بناء على معدلات الإصابة، وفق ما نقل موقع (دوتشه فيله).



وحسب الاتفاق سيتم تخفيف قيود الاتصال قليلا بدءا من يوم الاثنين. كما سيتم السماح لكل أسرة بالتجمع مع أخرى بحد أقصى خمسة أشخاص بالإضافة إلى الأطفال دون سن 14 عاما.



وإذا انخفضت معدلات الإصابة، فسيتم تخفيف قيود التباعد بشكل أكبر. وستتمكن متاجر بيع الكتب ومحلات الزهور من إعادة فتح أبوابها في جميع أنحاء البلاد مع الحفاظ على شروط الالتزام بأعمال التطهير. وهناك بعض من تلك المتاجر مفتوح بالفعل في بعض الولايات.



وكانت المشاورات الافتراضية قد قُطعت بعد أكثر من ست ساعات على بدايتها. وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قطع المفاوضات جاء بعد " تعثر" النقاش حول قيمة معدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة اللازم لإجراء مزيد من التخفيف لقيود (كورونا).



وتردد أن ميركل بعثت قبل قطع الجلسة للاستراحة بإشارة مفادها بأنها مستعدة للسماح بتخفيف القيود لقطاع التجارة مع وصول المعدل إلى 50 حالة، وذلك بعد أن كانت ميركل تعلن حتى وقت سابق أنها تشترط وصول المعدل إلى 35 حالة للبدء في تخفيف القيود.







في غضون ذلك، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني عن زيادة نسبة الإصابات بالسلالة الإنجليزية لفيروس (كورونا) في حالات الإصابة الجديدة.





وذكر تقرير للمعهد أن نسبة الإصابات بهذه السلالة المعروفة باسم (بي7.1.1.) في عينة ضمت نحو 25 ألف حالة إيجابية وصلت إلى نحو 46%.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه تم الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات، على تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة (كورونا) حتى 28 آذار/مارس الجاري.