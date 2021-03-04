عربي

الحوثيون يطلقون صاروخاً "باليستياً" نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره

الحوثيون يطلقون صاروخاً "باليستياً" نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي باليمن، صباح الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون تجاه السعودية.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن: "القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية تجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية".

وأضاف "المليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكان التحالف، أعلن فجر اليوم، كذلك اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط، جنوبي السعودية.

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