وزير الخارجية القطري: نسعى لـ "عودة الدفء" إلى العلاقات مع مصر



وهذا هو اللقاء الأول من نوعه بينهما منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام مصالحة خليجية بين قطر والرباعي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، إن بلاده ومصر تسعيان إلى "عودة الدفء إلى العلاقات" بينهما.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، في ختام أعمال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري برئاسة قطر.ورداً على سؤال بشأن العلاقات القطرية المصرية، قال "آل ثاني": "نحن في قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية، ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات".وأضاف: "لقائي مع وزير الخارجية، سامح شكري، اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل، بعودة العلاقات إلى طبيعتها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وفي رده على سؤال حول العلاقات بين قطر وكل من تركيا وإيران، والزعم عن "تدخلهما" في شؤون الدول العربية، قال الوزير القطري: "هناك خلط بين العلاقات الثنائية للدول، وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية".وأضاف: "نحن نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لقطر أو أي دولة أخرى، ولكلّ دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك"، وفق المصدر ذاته.وكان الوزيران المصري والقطري، بحثا أمس سبل "تعزيز العلاقات بين البلدين".