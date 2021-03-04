ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، تأخير موعد الإغلاق في المحافظة، اليوم الخميس حتى الساعة 10 مساء بدلاً من السابعة، حتى يتسنى للموظفين الحكوميين التسوق وشراء حاجياتهم بيسر.



وأشارت غنام إلى أنه وبالتنسيق مع سلطة النقد، تقرر تمديد دوام البنوك اليوم، حتى الساعة الرابعة مساء، بدلاً من الساعة الواحدة والنصف كما هو معتاد يوم الخميس، ليتاح للبنوك ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين المالية، وتمكينهم من سحب رواتبهم.



وأكدت أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الاختصاص، وذلك للتقليل من تزاحم الناس ومنع الاكتظاظ في المتاجر والأسواق.



ودعت كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم في ظل التزايد المتواصل بأعداد المصابين بفيروس (كورونا).