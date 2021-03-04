"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وأوضحت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير، نتج عنها وفاة الفتى أمجد أحمد أبو دية (15 عاماً) إثر صدمه مركبة من نوع (بسات) على شارع الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، إلى جانب أربع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.