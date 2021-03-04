جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين، واستولت على مولد كهربائي.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن رائد صلاح أبو الحسن، واستولت على مولد كهربائي.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة ومخيم جنين.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المدينة ومخيمها، وداهمت عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية في خطوات استفزازية، كما كثفت من تواجدها العسكري، ونصب الحواجز في محيط المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).