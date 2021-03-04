الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال المكثفة التي بدأتها منذ أيام، حيث اعتقلت فجر وصباح اليوم الخميس، 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.



وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فتى وشابين من بيت لحم، أحدهم أسير محرر.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر الناشط، أحمد محمود صلاح (46 عاماً)، وابن شقيقته أحمد حسن ناجي صلاح (20 عاماً) من بلدة الخضر جنوبا، وتامر رائد حمامرة (16 عاماً) من قرية حوسان غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من مخيم جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين، مجدي رجا أبو الوفا، وأشرف فتحي حويل من مخيم جنين، خلال اقتحام ومداهمة منزليهما.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من قرية صفا.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب غسان حسام كراجة (30 عاماً)، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته في القرية.



في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، وجبل الطويل شرق مدينة البيرة، وانسحبت دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس.



وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت معتصم حمزة عبيد، ومحمد مروان عبيد، ويزن بسام عبيد، والفتيين روحي ياسر الجيار، ومحمد حمزة عبيد.



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة الليلة، رشت خلالها قوات الاحتلال منازل المواطنين بالمياه العادمة.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية، اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: مفيد محمد شهاب (28 عاماً)، وخالد نادي عازم (21 عاماً)، وشاهر عرفات كايد (18 عاماً).