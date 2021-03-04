شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال المكثفة التي بدأتها منذ أيام، حيث اعتقلت فجر وصباح اليوم الخميس، 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فتى وشابين من بيت لحم، أحدهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر الناشط، أحمد محمود صلاح (46 عاماً)، وابن شقيقته أحمد حسن ناجي صلاح (20 عاماً) من بلدة الخضر جنوبا، وتامر رائد حمامرة (16 عاماً) من قرية حوسان غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من مخيم جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين، مجدي رجا أبو الوفا، وأشرف فتحي حويل من مخيم جنين، خلال اقتحام ومداهمة منزليهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من قرية صفا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب غسان حسام كراجة (30 عاماً)، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته في القرية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، وجبل الطويل شرق مدينة البيرة، وانسحبت دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت معتصم حمزة عبيد، ومحمد مروان عبيد، ويزن بسام عبيد، والفتيين روحي ياسر الجيار، ومحمد حمزة عبيد.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة الليلة، رشت خلالها قوات الاحتلال منازل المواطنين بالمياه العادمة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية، اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: مفيد محمد شهاب (28 عاماً)، وخالد نادي عازم (21 عاماً)، وشاهر عرفات كايد (18 عاماً).

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من اليوم

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً اعتباراً من اليوم

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

حمد: تلاشت جهود عشر سنوات بسبيل رفع نسبة النساء المشاركات بسوق العمل بسبب (كورونا)

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

تيسير خالد: معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا مكان لها بأولويات بلينكن

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

حنا عيسى: المستوطنات أحد العوامل الرئيسية لانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

ليلى غنام: تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة مساءً

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات بأربعة حوادث سير بـ 24 ساعة بالقطاع

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

جنين: الاحتلال يُداهم منزلاً في اليامون ويستولي على مولد كهرباء

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

منوعات

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

لهذا السبب.. مطرب مهرجانات يتهم محمد رمضان بالسرقة

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

رغم زواج إبنتها.. لجين عمران لن تصبح جدّة عن قريب لهذا السبب

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

شاهد: محمد الترك يثير السخرية بطريقة دعمه لدنيا بطمة

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يعود لمصر.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

دينا الشربيني تلمّح إلى خيانة عمرو دياب.. فما القصة ؟

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

شاهد: زارا البلوشي في زفافها بلا عريسها

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

ما الحكم الذي أصدره القضاء على هيا الشعيبي بعد الفيديو الإباحي ؟

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

عربي

مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن

مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين لإنهاء حرب اليمن

الحوثيون يطلقون صاروخاً &#34;باليستياً&#34; نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره

الحوثيون يطلقون صاروخاً "باليستياً" نحو السعودية والتحالف يعلن تدميره

أبو الغيط: الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب