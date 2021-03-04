سلفيت: إغلاق مبنى بلدية بديا غرب سلفيت لمدة 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الخميس، عن إغلاق مبنى بلدية بديا غرب سلفيت، لمدة 24 ساعة، بسبب وجود إصابات بين موظفيها بفيروس (كورونا).



وأوضح في بيان، أن قرار الإغلاق، جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص؛ لحصر خارطة المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيم مبنى ومرافق البلدية؛ لمنع انتشار الفيروس.