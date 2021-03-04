عياش يُرحب بقرار المدعية للمحكمة الجنائية بدء تحقيق بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.



واعتبر في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، بأن هذه الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به، ويستحقه الشعب الفلسطيني.



وأكد عياش، أن بدء محكمة الجنايات الدولية، بالتحقيق في الجرائم والمجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم بأسره، هو انتصار للقضية الفلسطينية.



وقال: "إن مسلسل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، هي جرائم متواصلة ومتنوعة، وهذا يتطلب تحقيقاً فورياً انسجاماً من هذه المحكمة".



ويرى عضو المجلس الوطني، أن قرار المدعية العامة، بفتح التحقيق الجنائي، وقرار الدائرة التمهيدية الأولى، يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي.



وكان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن أنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.