"التعليم" بغزة تُصدر توضيحاً بشأن الحذف ببعض المباحث بمنهاج الثانوية العامة





ووفق التوضيح، فإنه تقرر إعادة النظر في الجزء المحذوف لبعض المباحث في منهاج الثانوية العامة، وتعديله بما يتوافق مع الظرف الحالي للطلبة، والوقت المتبقي للاستعداد للامتحانات النهائية.





ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 17 من حزيران/يونيو المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الحذف ببعض المباحث في منهج الثانوية العامة.