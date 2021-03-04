فتح: محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ليست معاداة للسامية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة (فتح)، عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي: إن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفه للقانون الدولي، ليست معاداة للسامية مطلقاً، كما يدعي بعض قادة الاحتلال.



وأضاف في بيان، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماماً، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره مطلقاً بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.



وشدد القواسمي على موقف الحركة الرافض لكل أشكال التهديدات، وأنها ستمضي قدماً بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.