مركزية فتح تلتئم الأسبوع المقبل.. سلامة تكشف بعض تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات مع الفصائل

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة، بعض تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات المركزية، مع القوى والفصائل الفلسطينية، والذي عقد أمس الأربعاء.



وقالت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن في سياق العملية الانتخابية، التي هي ضرورة وطنية، كما يعلن الجميع، لتوحيد الكل الوطني، فإن لجنة الانتخابات مستمرة في مسيرتها، ونحن كفصائل مستمرون للتحضير لهذه الانتخابات.



وأضافت سلامة: كان اجتماع أمس محطة ضرورية، لها علاقة بالترشح وشروطه، ووضعت اللجة ممثلي الفصائل بالجدول الزمني لهذا الأمر والشروط المطلوبة، وحثت كافة القوى على الالتزام بكل المعايير الموجودة، لتسهيل العملية، وحتى لا يكون هناك إشكالات.



وشددت على أن المسيرة الانتخابية مستمرة، ونحن قطعنا شوطاً مهاما في هذا الأمر، خاصة في ظل وجود جدول زمني لهذه العملية، حيث أمس كان هناك انتهاء مرحلة النشر والطعون، وهذا يدلل على أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من هذه العملية، نحو إنجاحها والوصول لمخرجات حقيقية.



وفيما يتعلق بحركة (فتح)، أكدت سلامة بأن اجتماعاً سيعقد في وسط الاسبوع المقبل، للجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس عباس، حيث ستقدم لجان الساحات الخمس، التي تم تشكيلها سابقاً، تقاريرها للجنة المركزية، والتي ستقوم بدراسة ما قامت به هذه اللجان.