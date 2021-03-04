شؤون فلسطينية

الصحة: نتحدث عن إحصائيات ومعطيات رسمية بشأن (كورونا) والأرقام يمكن مضاعفتها

الصحة: نتحدث عن إحصائيات ومعطيات رسمية بشأن (كورونا) والأرقام يمكن مضاعفتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، بأنه حسب الخارطة الوبائية، حتى هذه الساعة مع الطواقم الطبية، فإن هناك تصاعداً كبيراً في عدد الإصابات، وانتشاراً واسعاً لفيروس (كورونا)، وأحد أسباب ذلك السلالات الجديدة.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك ارتفاعاً في نسبة دخول المستشفيات إلى حد كبير حداً، وارتفاعاً بعدد حالات الوفاة، وهذا يؤدي إلى إرباك كبير جداً للمواطنين. 

وأضاف الشخرة: هناك بعض الملاحظات، هي أن الكثير لا يعجبه ما نتحدث به، وأنا أؤكد نحن نتحدث عن إحصائيات ومعطيات رسمية، والأرقام التي تنشر واقعية، وهذه الأرقام يمكن مضاعفتها للاحتياط، ولمعرفة الرصيد الموجود في المستشفات.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، ما يتم تداوله ببعض وسائل الإعلام، بأن هناك انهياراً للمنظومة الصحية، وقال: لا يوجد معنى لهذا الحديث، ونحن مستعدون لفتح أقسام ومستشفيات أخرى.

وتابع: هناك سلالات انتشرت في فلسطين، منها الجنوب إفريقية، والبريطانية، وفي المختبرات نعمل على الجاهزية لهذه الحالات، ونتعامل مع كل شيء على أرض الواقع، ونعطي معطيات حقيقية، نحن لا نهول الأمور، ونتحدث عن الواقع الموجود حسب البيانات الموجودة.

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