الطقس: استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-6 14-7 19-10 بيت لحم 10-6 14-7 19-10 رام الله والبيرة 9-5 13-6 18-9 طولكرم 14-8 17-11 20-12 نابلس 12-6 15-7 20-10 قلقيلية 14-8 17-11 20-12 جنين 15-8 18-9 23-11 سلفيت 10-6 14-7 19-10 طوباس 16-9 20-10 24-12 روابي 12-6 15-7 20-10 الخليل 9-5 13-6 18-9 غزه 15-9 18-12 21-13 أريحا 20-13 23-14 27-16 خانيونس 15-9 18-12 21-13 الأغوار الشمالية 18-10 21-11 25-14 رفح 15-8 18-11 21-12

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعياً ولطيفاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في الاودية خاصة في المناطق الشرقية.2- التزحلق على الطرقات.3- تدني مدى الرؤية الأفقية.