غزة: وفاة فتى إثر صدمه من قبل مركبة على شارع البحر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت شرطة المرور بغزة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بوفاة طفل بعد صدمه من قبل مركبة في شارع البحر بمنطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة.



وقالت شرطة المرور في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن": "وفاة الفتى أمجد أحمد أبو دية (15 عاما) بعد صدمه من قبل مركبة من نوع بسات على شارع الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة".