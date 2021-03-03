التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021/2022م، وتجديدها.



ودعت الوزارة الراغبين بتقديم الطلبات لهذه الوظائف إلى زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps)؛ للاطّلاع على كامل التفاصيل اعتباراً من يوم غد الخميس 4/3/2021 م حتى نهاية يوم الخميس 18/3/2021م.



وأكّدت (التربية) أنّ الإعلان عن هذه الوظائف يأتي انطلاقاً من مفاهيم الحوكمة الرشيدة في اختيار الاكفأ والأفضل لمهنة التعليم وَفق معايير الجودة والنوعية الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.



ولفتت الوزارة إلى ضرورة تحميل الوثائق كافة على الحساب الإلكتروني للمتقدّم، مشيرةً إلى أنّه لا يجوز التقدّم إلّا بطلب واحد فقط في المديرية التي يُرغَب بالتقدّم فيها. وأوضحت أنّ كلّ مَنْ تقدّم بطلب سابق، عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين المذكور أعلاه، وتجديد طلبه وَفق الآلية المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا فإنّ طلبه يُعَدُّ لاغياً.



وأكدت (التربية) أنّها تعمل بتعاون كبير وشراكة كاملة مع ديوان الموظفين العامّ، من خلال فِرقِها المتخصصة لاستقبال طلبات الوظائف التعليمية إلكترونياً؛ وذلك بتوظيف شامل للطاقات البشرية والمادية؛ سعياً لإنجاح هذا النهج الذي من شأنه أيضاً جعل توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري سمة تحكم العمل، وتجاوز التحديات الناتجة عن المشهد الكوروني.