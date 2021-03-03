دولي

أمريكا ترفض قرار الجنائية ضد إسرائيل.. وتؤكد: الفلسطينيون غير مؤهلين كدولة ذات سيادة

أمريكا ترفض قرار الجنائية ضد إسرائيل.. وتؤكد: الفلسطينيون غير مؤهلين كدولة ذات سيادة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل "المزعومة" للفلسطينيين وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.

ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فقد ذكر برايس "نعارض بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني.. سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة"، متابعًا: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".

وشدد على أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين "للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية".

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