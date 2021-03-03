اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في جنين والخليل، وهدمت قوات الاحتلال منزلا ومنشآت في القدس، واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وبلدة سبسطية، واعتدوا على مواطنين في بلدة حوار جنوب نابلس.





إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في الخليل وجنين



أصيبت ثلاث مواطنات، الأربعاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت النار باتجاه شبان كانوا يتواجدون في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى إصابة المواطنة دنيا ابراهيم سوالمة في الخمسينيات من عمرها بشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدها أمام المستشفى، فيا أصيبت المواطنة سهير أبو مشايخ وابنتها وسام، بجروح جراء تطاير شظايا زجاج المركبة التي كانتنا تستقلانها في ساحة المستشفى.



كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي واعتقل رابع، الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل.



هدم منزل ومنشآت تجارية في القدس واستهداف أراضي شرق يطا



هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، وبركسا ومخزنا في حي رأس خميس المجاور.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط صباحا، وهدمت منزلا من طابقين يعود لمواطن من عائلة أبو ميالة.



كما هدمت قوات الاحتلال بركسا ومخزنا في حي رأس خميس يعود لمواطن من عائلة غيث، واعتدت على المواطنين هناك واعتقلت شابا.



كما اقتحمت طواقم شرطة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي، شارع باب المجلس وعددا من الأحياء في البلدة القديمة بالقدس، وحررت مخالفات لجميع المركبات المتوقفة هناك.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حررت مخالفات كذلك لأصحاب البسطات والمحال التجارية هناك، ومخالفات لعدد من المواطنين بحجة عدم ارتداء كمامات.



كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساحات من أراضي شرق بلدة يطا جنوب الخليل أراضٍ حكومية، وقال مراسلنا إن قوات الاختلال وزعت مساء الأربعاء، اخطارات أعلنت بموجبها عشرات الدونمات من أراضي خربة "بيرين" شرق يطا، أراض حكومية تابعة للاحتلال.



اعتقال 9 مواطنين في جنين والقدس ونابلس



نفذ الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين تركزت في القدس ونابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الشاب ناظم مؤيد ناظم عاشور (20 عاما) من مدينة نابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مواطنين من بلدة جبل المكبر شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي العبيدات من بلدة جبل المكبر واعتقلت الشابين محمد حسن عبيدات، وهاشم أحمد عبيدات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الشابين الشقيقين محمد وأكرم غاصب عبيد، من العيسوية في القدس المحتلة، واقتحمت حي سلوان وسط إطلاق نار كثير وإطلاق قنابل غازية وصوتية تجاه منازل المواطنين، واعتقلت شابا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.



من جانبه، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين واعتقلت الأسيرين المحررين بسام راغب السعدي، وعبد الرحيم قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي بلال عبد اللطيف أبو بكر في الثلاثينيات من عمره بعد اقتحام بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار، واعتقلت الشاب صهيب الخطيب (22 عاما).





استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحام الاقصى



واستمر المستوطنين في اعتداءاتهم في أنحاء الضفة حيث هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منازل المواطنين على اطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين بالقرب من مسبح كنتري حوارة، وتصدى لهم الاهالي.



واقتحم 106 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، الأربعاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.



كما اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعتهم من دخوله.



واعتدى مستوطنون في القدس، الأربعاء، على مصورين صحفيين. وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا المصورين المقدسيين مصطفى خاروف وفايز أبو رميلة، العاملين في وكالة الأناضول، أثناء إعدادهما تقريرا في حي "مئة شعاريم" بالقدس الغربية، وحطموا زجاج مركبتهما.