سلطة النقد تقرر تمديد دوام البنوك الخميس

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطة النقد تقرر تمديد دوام البنوك يوم الخميس، حتى الساعة الرابعة مساء بدلا من الساعة الواحدة والنصف كما هو معتاد يوم الخميس، ليتاح للبنوك ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين المالية وتمكينهم من سحب رواتبهم.بدورها، أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام تأخير موعد الإغلاق في المحافظة غدا الخميس حتى الساعة العاشرة مساء بدلا من السابعة، حتى يتسنى للموظفين الحكوميين التسوق وشراء حاجياتهم بيسر.وأكدت أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الاختصاص، وذلك للتقليل من تزاحم الناس ومنع الاكتظاظ في المتاجر والأسواق.ودعت كافة المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل التزايد المتواصل بإعداد المصابين بفيروس كورونا.