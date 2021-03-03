دولي

غانتس: الصراع مع الفلسطينيين لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات

غانتس: الصراع مع الفلسطينيين لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس: إن  قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق مع قادة الاحتلال جائزة لـ "الإرهاب" وفق زعمه، مشيرا الى أن  إسرائيل تمتلك آليات تحقيق قضائية مستقلة قوية وتتمتع بأعلى المعايير الأخلاقية في العالم.

وبحسب القناة 13 الاسرائيلية، أضاف غانتس خلال حفل تخريج دورة البحارة 142 في سلاح البحرية في حيفا: انه يجب على الفلسطينيين أن يستوعبوا أن الصراع بيننا لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات في القدس ورام الله، ولن تساعدهم المحكمة الدولية.

وواصل غانتس مزاعمه، وقال: "سنواصل حماية الإسرائيليين حيثما كان ذلك ضروريا، وفي نفس الوقت سنقاتل قانونيا وسياسيا ضد هذا القرار السيئ".

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