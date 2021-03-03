شؤون فلسطينية

مصر ستقود الرقابة الدولية على الانتخابات.. الرجوب يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل المقبل بالقاهرة

مصر ستقود الرقابة الدولية على الانتخابات.. الرجوب يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل المقبل بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح  مساء الأربعاء، تفاصيل جديدة عن اجتماع الفصائل المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ 17 من الشهر الجاري.

وقال الرجوب لبرنامج ملف اليوم عبر (تلفزيون فلسطين): "الاجتماع سيكون بحضور لجنة الانتخابات ومستشار الرئيس القانوني الذي سيقدم توضيح حول استقالات الموظفين، ومصر ستقود الرقابة الدولية على الانتخابات والاشراف الإداري والأمني".

وأضاف: "لايمكن أن نتراجع عن خيار الذهاب للانتخابات وهو الطريق الوحيد للوحدة الفلسطينية، مردفًا: "خلال يومين أو ثلاثة سيكون طي لموضوع الاعتقالات السياسيه التزامًا بمرسوم الحريات".

وذكر الرجوب: "لن يكون أي تغيير على الجداول الزمنية للانتخابات، والأصوات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات غير صحيحة".

وتابع: "خلال ثلاثة أيام قادمة سيكون هناك إنهاء لملف الاعتقالات السياسية التزاماً بمرسوم تعزيز الحريات، ملف الحريات سيتم إغلاقه خلال أيام".

وفيما يخص المشاورات داخل حركة فتح، بين الرجوب: "نحن في حركة فتح أخذنا قرارا بأن نكون في قائمة واحدة وهذا قرار نهائي ولن يكون هناك أكثر من قائمة واحدة".

وعمّا إذا كان هناك مساعٍ لقائمة مشتركة، قال الرجوب: "نحن حتى هذه اللحظة لم نتشاور مع أحد، واللجنة المركزية اتخذت قرارا ببناء جبهة وطنية عريضة يشارك بها الجميع".

وبين: "إذا لم يحصل اتفاق مع حماس على كل المحاور، فسينهار الاتفاق بيننا، يجب أن يكون هناك اتفاق وضبط على كل المواضيع، هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن نتفق عليها معهم".

ونوه إلى أن الهدف من إجراء الانتخابات هو إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية، متابعًا: "نثق بقضاة محكمة الانتخابات التي شكلت تبعا لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

أخبار ذات صلة

غزة: وفاة فتى إثر صدمه من قبل مركبة على شارع البحر

غزة: وفاة فتى إثر صدمه من قبل مركبة على شارع البحر

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل

التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2021

التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2021

اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة

اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة

سلطة النقد تقرر تمديد دوام البنوك الخميس

سلطة النقد تقرر تمديد دوام البنوك الخميس

الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حنا عيسى: فتح تحقيق بجرائم حرب الاحتلال خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية

حنا عيسى: فتح تحقيق بجرائم حرب الاحتلال خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مسجد بسبب فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مسجد بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل

التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2021

التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2021

اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة

اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة

الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حنا عيسى: فتح تحقيق بجرائم حرب الاحتلال خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية

حنا عيسى: فتح تحقيق بجرائم حرب الاحتلال خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مسجد بسبب فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مسجد بسبب فيروس (كورونا)

المالكي يبحث مع نظيره الموريتاني آخر التطورات السياسية

المالكي يبحث مع نظيره الموريتاني آخر التطورات السياسية

مركز الميزان: قوات الاحتلال تعتقل مرافق مريض على (معبر إيرز)

مركز الميزان: قوات الاحتلال تعتقل مرافق مريض على (معبر إيرز)

منوعات

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم &#34;عمر وسلمى 2&#34; ؟.. شاهدوا كيف أصبح

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم "عمر وسلمى 2" ؟.. شاهدوا كيف أصبح

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

الموت يفجع اليسا.. وتعلق &#34;الحمدلله مش كورونا&#34;

الموت يفجع اليسا.. وتعلق "الحمدلله مش كورونا"

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة &#34;لأطلع الشارع بلا كمامة&#34;

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة "لأطلع الشارع بلا كمامة"

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

ما حقيقة تسريب &#34;بوستر&#34; برنامج رامز جلال الجديد ؟

ما حقيقة تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد ؟

عربي

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود