الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الأربعاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الصحة بغزة: "تم تسجيل 81 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء ليكون العدد الكلي للإصابات 156 إصابة بعد فحص 2048 عينة بنسبة إصابة 7.6٪".
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الأربعاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الصحة بغزة: "تم تسجيل 81 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء ليكون العدد الكلي للإصابات 156 إصابة بعد فحص 2048 عينة بنسبة إصابة 7.6٪".
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