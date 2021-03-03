الصحة بغزة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الأربعاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت الصحة بغزة: "تم تسجيل 81 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء ليكون العدد الكلي للإصابات 156 إصابة بعد فحص 2048 عينة بنسبة إصابة 7.6٪".