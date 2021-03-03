الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً من سلوان في القدس المحتلة.



وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت حي سلوان وسط إطلاق نار كثير، وإطلاق قنابل غازية وصوتية، تجاه منازل المواطنين، واعتقلت شاباً في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.