محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مسجد بسبب فيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلق مسجد بمدينة الدوحة غرب بيت لحم، بسبب إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد، في بيان صحفي، بأنه تقرر إغلاق مسجد زيد بن ثابت في مدينة الدوحة، من صباح غد الخميس، وحتى مساء الأحد المقبل، لظهور إصابات ومخالطين، ولإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.