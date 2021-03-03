المالكي يبحث مع نظيره الموريتاني آخر التطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ، تعزيز التعاون والمواقف بين البلدين.



واشاد المالكي، بمواقف موريتانيا، الداعمة للحقوق الفلسطينية في كافة المنظمات والمحافل الدولية.



كما اطلع المالكي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد حضورياً بمقر الأمانة العامة برئاسة قطر، اليوم، نظيره الموريتاني على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية.