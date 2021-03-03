لجنة الانتخابات تُطلع الفصائل على إجراءات الترشح التي تبدأ في 20/3



وأطلع رئيس اللجنة، المجتمعين على مضمون الرسالة التي بعث بها اليوم، إلى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وعبر فيها عن أمله بسرعة النظر والرد على طلبات الاستقالة، التي تقدم من الموظفين الحكوميين، والذين يتلقون راتباً او مخصصاً من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.



وجرى خلال اللقاء الاستماع، والرد على استفسارات الفصائل المرتبطة بالعملية الانتخابية، والظروف السياسية التي تحيط بإجرائها.



وتم تسليم ممثلي الفصائل، نسخ من قوائم المسجلين الجُدد للانتخابات، إضافة إلى رزمة تحتوي نماذج ومواد تحتوي على التفاصيل المتعلقة بالترشح.



ويُذكر، أن لجنة الانتخابات، نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني المعلومات والإجراءات كافة، إضافة إلى النماذج والطلبات المتعلقة بعملية الترشح، حيث يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها.



وفي سياق متصل، بعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. ناصر رسالة إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، متمنياً فيها بالإيعاز للجهات المختصة، تسهيل إجراءات النظر، وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية، على مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ الانتخابات الفلسطينية 2021، وبحث معهم شروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، المقررة يوم 22 أيار/ مايو المقبل.ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عضو اللجنة، د. أحمد الخالدي، والإدارة التنفيذية للجنة الانتخابات في مدينة رام الله، ضمن اللقاءات الدائمة والمستمرة، التي تعقدها اللجنة مع الأحزاب السياسية، لإبقائها في صورة التطورات الإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية، والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والإجابة عليها.وأوضح ناصر، خلال الاجتماع، تفاصيل العملية الانتخابية المستمرة، بداية بمرحلة التسجيل، التي انتهت منتصف الشهر الماضي، ومرحلة النشر والاعتراض، التي اختتمت اليوم، وسينتج عنها سجل ناخبين نهائي محدث ومدقق، تُجرى على أساسه الانتخابات بشقيها التشريعية والرئاسية.ولفت ناصر إلى أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، المتمثلة في فتح باب الترشح تبدأ يوم 20 آذار/ مارس ولمدة 12 يوماً، وتنتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته، وأطلعهم على شروط الترشح للانتخابات التشريعية، والإجراءات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير، مؤكداً على أنها مستندة إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.