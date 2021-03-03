راصد جوي: منخفض جوي سريع يضرب فلسطين وأمطار اعتبارًا من الليلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الراصد الجوي ليث العلامي: إنه تتأثر فلسطين مع منتصف هذه الليلة وحتى عصر ومساء يوم غد الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث تهطل الأمطار في غالبية المناطق بالتزامن مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة.



ووأضاف العلامي "تسود خلال نهار الخميس أجواء باردة بشكل لافت حيث ستتراوح درجات الحرارة نهاراً في الجبال ما بين 9-11 درجة مئوية، وتهبط ليلاً لـ4-6 درجات، وفي المناطق المنخفضة والساحلية نهاراً ما بين 14-16 درجة ، وليلاً ما بين 9-10 درجة".



وأوضح أنه تهطل خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الأمطار فوق أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب البلاد، بغزارة متفاوتة بين المنطقة والأخرى، حيث لا يستبعد أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية ومترافقة بزخات البَرد لفترات وجيزة في بعض النطاقات الجغرافية.



وذكر العلامي "تبدأ فرص هطول الأمطار بالتراجع تدريجياً بعد ظهر الخميس، على أن تتوقف بشكل كلي ليلاً وتميل الأجواء للاستقرار مع بقائها باردة".



وختم الراصد الجوي بالقول: "ترتفع درجات الحرارة خلال يوم الجمعة، لتعود حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في غالبية المحافظات، وتواصل الحرارة ارتفاعها مع بداية الأسبوع المقبل، لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية، وتميل الأجواء للدفئ".