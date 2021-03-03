مصطفى البرغوثي: قرار فتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العزم لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بفتح التحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه انتصار للعدالة، وللشعب الفلسطيني، و للجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية، ولجهود المجتمع المدني الفلسطيني.



وقال البرغوثي: إن وصف نتنياهو للقرار بأنه معاد للسامية، ينم عن إفلاس وفشل الحكومة الإسرائيلية، وخوفها من تبعات التحقيق، التي يتوقع أن تطال المئات من جنرالات وجنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى نتنياهو نفسه، وغانتس وتسيبي ليفني، وكل المسؤولين عن جرائم الحرب، التي ارتكبت أثناء العدوان البشع على قطاع غزة عام 2014، وكذلك المسؤولين عن الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين، وعن جريمة الاستيطان، التي ما زالت متواصلة.



وأكد البرغوثي، أن فتح التحقيق، بعد ست سنوات من الجهود الفلسطينية، يؤكد اليوم صحة القرار بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، ورفع الدعاوى، ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.