الاحتلال يُخطر مواطنين بوقف استصلاح أراضيهم في مسافر يطا

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف استصلاح أراضي المواطنين في قرية بيرين شمال شرق بلدة يطا جنوب الخليل المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، أخطرت المواطنين في قرية بيرين، بوقف استصلاح أراضيهم، وإعادة الأرض كما كانت سابقاً، بادعاء أنها أراضي دولة.



وأوضح منسق مقاومة الجدار والاستيطان، راتب جبور، أن الاحتلال، أخطر بأن أراضي خربة "بيرين" أراض حكومية منذ عام 1982م، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، التي ينتهجها الاحتلال ومستوطنوه، بحق المواطنين في منطقة مسافر يطا، والتي كان آخرها هدم ثلاثة منازل وغرفة سكنية في منطقة "خلة الضبع".



وتتعرض خربة بيرين بشكل مستمر، لمحاولة مستوطنين، تحت حماية سلطات الاحتلال، الاستيلاء على أراضيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية عليها.



وتنطلق أغلب الاعتداءات من قبل مستوطني (كريات أربع) شرق الخليل، الذين حاولوا أكثر من مرة نصب خيام في أرض بمنطقة خلايل المغربي، في قرية بيرين لمواطنين من عائلتي ناصر الدين وغيث.



وتعتبر الخليل المدينة الثانية، بعد مدينة القدس، في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال، نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.