شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يصدر توضيحًا بشأن ارتفاع أسعار الدخان بغزة

الإعلامي الحكومي يصدر توضيحًا بشأن ارتفاع أسعار الدخان بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، أن الجهات الحكومية المختصة تتابع قيام بعض التجار بزيادة أسعار السجائر بشكل فردي.

وقال المكتب في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": إن الزيادة ناجمة عن استغلال التجار لتأخر وصول بعض الشحنات المتفق على استيرادها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أنه لم يتم فرض أي رسوم على السجائر ولم يحدث أي تغيير على السياسة الضريبية تجاه السجائر، مشددًا على أن جهات الاختصاص الحكومية ستقوم ضمن مسئولياتها بإلزام التجار بالتسعيرة المقرة وعدم السماح بحدوث تلاعب في أسعار السجائر.

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