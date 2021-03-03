تيسير خالد: بنسودا تتخذ موقفا جريئا من شأنه ان ينهي سياسة الافلات من العقاب





وقال: "تنتهي ولاية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 15 حزيران القادم، التي كانت قد صرحت في اكثر من مناسبة بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".وأضاف" بنسودا بددت مخاوف بأن تحيل ملف جرائم الحرب الاسرائيلية الى خليفتها المحامي البريطاني كريم خان، الذي انتخب مدعيا عاما جديدا للمحكمة لمدة 9 سنوات تبدأ من 26 يونيو/حزيران المقبل، فنخسر المزيد والمزيد من الوقت، بعد أن أكدت في بيان لها اليوم رفع مكتبها تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين يطال التحقيق في الجرائم التي تشملها ولايتها القضائية بعد حزيران 2014، أي بعد انضمام فلسطين لنظام روما للمحكمة".وختم تيسير خالد مدونته قائلًا: "هل نشهد بعد هذا الموقف الجريء للسيدة بنسودا تحركا تنتصر فيه المحكمة للعدالة في فلسطين وتنهي سياسة إفلات مجرمي الحرب في إسرائيل من العقاب رغم المعارضة الشديدة من حكومة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة".