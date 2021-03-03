نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يجري عدة محادثات مع زعماء عرب.



وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال: "أنا في خضم محادثات سلام مكثفة مع قادة عرب آخرين، قد أقمت علاقة خاصة معهم، مبنية على الثقة والقرب على مر السنين".