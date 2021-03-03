نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يجري عدة محادثات مع زعماء عرب.
وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال: "أنا في خضم محادثات سلام مكثفة مع قادة عرب آخرين، قد أقمت علاقة خاصة معهم، مبنية على الثقة والقرب على مر السنين".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يجري عدة محادثات مع زعماء عرب.
وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال: "أنا في خضم محادثات سلام مكثفة مع قادة عرب آخرين، قد أقمت علاقة خاصة معهم، مبنية على الثقة والقرب على مر السنين".
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