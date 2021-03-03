عربي

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب

نتنياهو: أقمت علاقات خاصة مبنية على الثقة والقرب مع زعماء عرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يجري عدة محادثات مع زعماء عرب.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال: "أنا في خضم محادثات سلام مكثفة مع قادة عرب آخرين، قد أقمت علاقة خاصة معهم، مبنية على الثقة والقرب على مر السنين".

أخبار ذات صلة

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

البحرين وإسرائيل تناقشان فرص الاستثمار

البحرين وإسرائيل تناقشان فرص الاستثمار

بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد لـ &#34;أبو الغيط&#34; أميناً عاماً للجامعة العربية

بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد لـ "أبو الغيط" أميناً عاماً للجامعة العربية

الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية في برلين

الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية في برلين

بعد أداء الحكومة اليمين.. أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

بعد أداء الحكومة اليمين.. أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين من حي عبيد خلال مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل شقيقين من حي عبيد خلال مواجهات في العيسوية

رأفت: &#34;فدا&#34; دعا لجنة الانتخابات لاستكمال إجراءاتها لضمان إجراء الانتخابات

رأفت: "فدا" دعا لجنة الانتخابات لاستكمال إجراءاتها لضمان إجراء الانتخابات

النضال الشعبي: ملتزمون بما تم التوافق الوطني عليه في القاهرة

النضال الشعبي: ملتزمون بما تم التوافق الوطني عليه في القاهرة

المجلس الوطني: قرار الجنائية الدولية بداية الشروع في انصاف شعبنا

المجلس الوطني: قرار الجنائية الدولية بداية الشروع في انصاف شعبنا

الاحتلال يعلن مئات الدونمات من أراضي يطا جنوب الخليل أراضٍ حكومية

الاحتلال يعلن مئات الدونمات من أراضي يطا جنوب الخليل أراضٍ حكومية

الأسير &#34;باهر عشة&#34; من نابلس يخضع لعملية قلب مفتوح

الأسير "باهر عشة" من نابلس يخضع لعملية قلب مفتوح

مجدلاني: نثمن اعلان المحكمة الجنائية البدء بإجراء تحقيق بالوضع في فلسطين

مجدلاني: نثمن اعلان المحكمة الجنائية البدء بإجراء تحقيق بالوضع في فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسيرة &#34;أزهار قاسم&#34; من مخيم جنين

الاحتلال يفرج عن الأسيرة "أزهار قاسم" من مخيم جنين

منوعات

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم &#34;عمر وسلمى 2&#34; ؟.. شاهدوا كيف أصبح

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم "عمر وسلمى 2" ؟.. شاهدوا كيف أصبح

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

الموت يفجع اليسا.. وتعلق &#34;الحمدلله مش كورونا&#34;

الموت يفجع اليسا.. وتعلق "الحمدلله مش كورونا"

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة &#34;لأطلع الشارع بلا كمامة&#34;

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة "لأطلع الشارع بلا كمامة"

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

ما حقيقة تسريب &#34;بوستر&#34; برنامج رامز جلال الجديد ؟

ما حقيقة تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد ؟

عربي

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود