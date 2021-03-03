الاحتلال يعلن مئات الدونمات من أراضي يطا جنوب الخليل أراضٍ حكومية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساحات من أراضي شرق بلدة يطا جنوب الخليل أراضٍ حكومية.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاختلال وزعت مساء اليوم الأربعاء، اخطارات أعلنت بموجبها مئات الدونمات من أراضي خربة "بيرين" شرق يطا، أراض حكومية.



وأوضح منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب جبور، أنه جاء باخطارات الاحتلال بأن اراضي خربة "بيرين" أراض حكومية منذ عام 1982، وهو اجراء يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين في منطقة مسافر يطا، والتي كان آخرها هدم ثلاثة منازل وغرفة سكنية في منطقة "خلة الضبع" أمس.