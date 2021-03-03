الجامعة العربية تدين اقتحام قوات الاحتلال منزل الأمين العام المساعد للجامعة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت جامعة الدول العربية، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على اقتحام منزل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي بمدينة اريحا واعتقال مرافقه الشخصي.



وأكدت الجامعة العربية في بيانها، أن شعب فلسطين لن يكون وحيداً ومعزولاً عن أمته، وان الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابي رسمي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي.