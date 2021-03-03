(بتسيلم) تُعقّب على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مؤسسة (بتسيلم): إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق هو الخطوة الصحيحة والضرورية بعد سنوات طويلة ارتكبت فيها إسرائيل - وما زالت - الجرائم دون أن يحاسبها أحد.



وذكرت (بتسيبم) "يقبع أمام أعيننا ضحايا السياسة الإسرائيلية وكذلك إدراكنا بأنه دون محاسبة ستستمر إسرائيل فيها دون رادع".



وأضافت المؤسسة "أنشئت هذه المحكمة كملاذ أخير من شأنه مقاضاة الجهات العليا المسؤولة عن تنفيذ جرائم خطيرة حينما تفشل الدولة في فعل ذلك، وإسرائيل تتعمّد الفشل".