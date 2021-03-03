مجدلاني: نثمن اعلان المحكمة الجنائية البدء بإجراء تحقيق بالوضع في فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.



وقال مجدلاني: إن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، ما يسهل مهمة المحكمة.



وأوضح أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد لمدنيين، وغيرها.