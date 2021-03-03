الاحتلال يفرج عن الأسيرة "أزهار قاسم" من مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرة أزهار يوسف قاسم (26 عاماً) من مخيم جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة أزهار على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، بعد أن أمضت 21 شهراً في سجن الدامون.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت "أزهار" بتاريخ 8/6/2019، على حاجز قلنديا خلال توجهها لزيارة القدس، وتعرضت لتحقيق لأكثر من أسبوعين، قبل نقلها الى سجن الدامون.



وأضاف سمور، أن والدتها الحاجة خديجة قاسم (65 عاماً)، توفيت أثناء اعتقالها بعد صراع مع المرض دون تحقيق امنيتها، برؤيتها، حيث حرمت من زيارتها في الشهور الأربعة الأخيرة، لوقف برنامج الزيارات بسبب فيروس كورونا.