شؤون فلسطينية

(فتح): الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين لقرار المحكمة الجنائية يعود للرئيس عباس

(فتح): الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين لقرار المحكمة الجنائية يعود للرئيس عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وهنأت شعبنا ببلوغه يوم استعمال فلسطين ها الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان وصل "دنيا الوطن": "نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا".

وأضاف نزال: "الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وقال نزال: إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.

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