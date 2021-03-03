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وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، استقالاتهم للرئيس تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الأسبوع المقبل.

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه جلالة الملك عبدالله الثاني في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (عمون).

وقدم وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التهوني استقالتيهما الأحد الماضي من الحكومة، بناء على طلب الخصاونة، اثر مخالفتهما أوامر الدفاع بمشاركتهما في مأدبة طعام داخل مطعم بعدد يفوق عن المسموح به على الطاولة.

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