شؤون فلسطينية

الرجوب: الاجتماع المقبل بالقاهرة ستشارك فيه رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية

الرجوب: الاجتماع المقبل بالقاهرة ستشارك فيه رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، مع القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنية.

ووضع الرجوب ضيفه في صورة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والتي ستعقد في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على ضرورة ايجاد ضغط دولي على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات في القدس.

وأكد الرجوب أن حركة فتح ملتزمة بكل ما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني الفلسطيني خلال جلسات الحوار التي احتضنتها القاهرة الشهر المنصرم.

وأشار إلى أن اجتماعا آخر سيعقد خلال الشهر الجاري في القاهرة وسيشارك فيه رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية لبحث الآليات التنفيذية التي تحتاج لحوار بين فصائل العمل الوطني مع رئاسة المجلس الوطني لتشكيل المجلس وآليات الإشراف والرقابة القانونية والإدارية والأمنية على العملية الانتخابية.

بدوره، رحب هول بالخطوات التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإنجاح الانتخابات، مؤكدا ترحيب بريطانيا بالجهود الرامية لعقدها. وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم لضمان عقدها بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أن الانتخابات ضرورة مهمة وخطوة حقيقية باتجاه تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

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