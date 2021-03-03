وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن هناك تهديدات جسيمة تواجه العالم العربي، مشيرا إلى استمرار النزاعات التي أدت إلى نزوح الملايين.



ذكرت ذلك صفحة الجامعة العربية، على (تويتر)، اليوم الأربعاء، وقالت إن: "آل ثان يشير إلى التهديدات الجسيمة التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي أدت إلى نزوح الملايين لاسيما في ظل تفشي جائحة (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ولفتت إلى قوله إن ذلك "يستوجب مضاعفة العمل العربي المشترك ووضع خطط للأمن الجماعي".ويعقد، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.



وترأس الاجتماع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، والذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.



آل ثان يشير إلى التهديدات الجسيمة التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي أدت إلى نزوح الملايين لاسيما في ظل تفشي جائحة (كورونا) مما يستوجب مضاعفة العمل العربي المشترك ووضع خطط للأمن الجماعي.