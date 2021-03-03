دولي

انفجار بمركز لفحوص (كورونا) في هولندا

انفجار بمركز لفحوص (كورونا) في هولندا
رام الله - دنيا الوطن
وقع انفجار في مركز للكشف عن فيروس (كورونا) شمالي أمستردام قبيل شروق الشمس، الأربعاء، مما أدى إلى تهشم نوافذ المبنى، لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

وقالت الشرطة في إقليم شمال هولندا إن فريقا من خبراء المفرقعات وصل المكان في بلدة بوفينكارشبيل الواقعة على بعد 55 كيلومترا شمالي العاصمة لفحص العبوة الناسفة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال مينو هارتنبيرج، المتحدث باسم الشرطة، لرويترز، إنه تم العثور أمام المبنى على بقايا للانفجار في صورة قطعة معدنية حجمها 10 سنتيمترات مربعة، مضيفا أنه "لابد أن القنبلة كانت موضوعة" هناك.

وأردف: "أحيانا مثل هذه الأمور لا تحدث مصادفة، لا بد أنها مدبرة". وذكر بيان للشرطة أن فرد أمن في مركز الفحص أخطر الشرطة بسماع "انفجار مدو" هشم عدة نوافذ.

ويأتي هذا الحادث قبل وقت قصير من انتخابات عامة في 17 مارس يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.

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