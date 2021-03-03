شؤون فلسطينية

فلسطين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق بجرائم الاحتلال

فلسطين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق بجرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وذكرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

وأكدت الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

أخبار ذات صلة

الرجوب: الاجتماع المقبل بالقاهرة ستشارك فيه رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية

الرجوب: الاجتماع المقبل بالقاهرة ستشارك فيه رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح

تربية بيت لحم تغلق عددا من صفوف التوجيهي بسبب (كورونا)

تربية بيت لحم تغلق عددا من صفوف التوجيهي بسبب (كورونا)

لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة النشر والاعتراض

لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة النشر والاعتراض

الادعاء بالمحكمة الجنائية يعلن بأنه سيفتح تحقيقاً رسمياً بجرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الادعاء بالمحكمة الجنائية يعلن بأنه سيفتح تحقيقاً رسمياً بجرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الاحتلال يعلن موعد وتفاصيل حملة تطعيمات (كورونا) للعمال الفلسطينيين

الاحتلال يعلن موعد وتفاصيل حملة تطعيمات (كورونا) للعمال الفلسطينيين

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

غنام تؤكد جاهزية المحافظة للتعاون لإنجاح خطة إنعاش القطاع السياحي

غنام تؤكد جاهزية المحافظة للتعاون لإنجاح خطة إنعاش القطاع السياحي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح

تربية بيت لحم تغلق عددا من صفوف التوجيهي بسبب (كورونا)

تربية بيت لحم تغلق عددا من صفوف التوجيهي بسبب (كورونا)

غنام تؤكد جاهزية المحافظة للتعاون لإنجاح خطة إنعاش القطاع السياحي

غنام تؤكد جاهزية المحافظة للتعاون لإنجاح خطة إنعاش القطاع السياحي

قيس عبد الكريم: الحوار جارٍ مع الفصائل لتشكيل قطب ديمقراطي فاعل

قيس عبد الكريم: الحوار جارٍ مع الفصائل لتشكيل قطب ديمقراطي فاعل

حماس: خيار القائمة المشتركة لا يزال مطروحاً ومحل نقاش

حماس: خيار القائمة المشتركة لا يزال مطروحاً ومحل نقاش

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء بخصوص طلبات الاستقالة لأغراض الترشح

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء بخصوص طلبات الاستقالة لأغراض الترشح

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك

اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك

منوعات

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم &#34;عمر وسلمى 2&#34; ؟.. شاهدوا كيف أصبح

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم "عمر وسلمى 2" ؟.. شاهدوا كيف أصبح

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

الموت يفجع اليسا.. وتعلق &#34;الحمدلله مش كورونا&#34;

الموت يفجع اليسا.. وتعلق "الحمدلله مش كورونا"

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة &#34;لأطلع الشارع بلا كمامة&#34;

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة "لأطلع الشارع بلا كمامة"

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

ما حقيقة تسريب &#34;بوستر&#34; برنامج رامز جلال الجديد ؟

ما حقيقة تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد ؟

عربي

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

وزير خارجية قطر: تواجهنا تهديدات جسيمة

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

البحرين وإسرائيل تناقشان فرص الاستثمار

البحرين وإسرائيل تناقشان فرص الاستثمار