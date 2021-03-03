شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع الفصائل على إجراءات الترشح
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الأربعاء، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، على مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ الانتخابات الفلسطينية 2021، وبحث معهم شروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بحضور عضو اللجنة أحمد الخالدي والإدارة التنفيذية للجنة الانتخابات مع الأمناء العامين للفصائل في مدينة رام الله، ضمن اللقاءات الدائمة والمستمرة التي تعقدها اللجنة مع الأحزاب السياسية، لإبقائها في صورة التطورات الإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والإجابة عليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح ناصر، خلال الاجتماع، تفاصيل العملية الانتخابية المستمرة، بداية بمرحلة التسجيل التي انتهت منتصف الشهر الماضي، ومرحلة النشر والاعتراض التي تختتم اليوم، وسينتج عنها سجل ناخبين نهائي محدث ومدقق، تُجرى على أساسه الانتخابات بشقيها التشريعية والرئاسية.

ولفت ناصر إلى أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية المتمثلة في فتح باب الترشح تبدأ يوم 20 آذار/ مارس ولمدة 12 يوما، وتنتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته، وأطلعهم على شروط الترشح للانتخابات التشريعية والإجراءات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير، مؤكدا أنها مستندة الى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

كما أطلع رئيس اللجنة المجتمعين على مضمون الرسالة التي بعث بها اليوم الى رئيس الوزراء محمد اشتية، وعبر فيها عن أمله بسرعة النظر والرد على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، الذين يتلقون راتبا أو مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.

وجرى خلال اللقاء الاستماع، والرد على استفسارات الأمناء العامين المرتبطة بالعملية الانتخابية والظروف السياسية التي تحيط بإجرائها. كما جرى أيضا تسليم ممثلي الفصائل نسخا من قوائم المسجلين الجُدد للانتخابات، إضافة إلى رزمة تحتوي نماذج ومواد تحتوي على التفاصيل المتعلقة بالترشح.

يُذكر أن لجنة الانتخابات نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والإجراءات، إضافة إلى النماذج والطلبات المتعلقة بعملية الترشح، حيث يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها.

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