الاحتلال يعلن موعد وتفاصيل حملة تطعيمات (كورونا) للعمال الفلسطينيين

كما وسيتم إطلاق برنامج نموذجي أولي لتطعيم العمال عند أحد المعابر في يوم الخميس المقبل الموافق 4 آذار/ مارس.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موعد وتفاصيل حملة تطعيمات (كورونا) للعمال الفلسطينيين.وقال منسق أعمال المناطق في حكومة الاحتلال، إن الحملة ستبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك للعمال الفلسطينيين الذين يملكون تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل، وفي مستوطنات الضفة، وذلك "بناءً على موافقة المستوى السياسي".وسيقام ثمانية مجمعات تطعيم خاصة لهذا الغرض لصالح العمال الذين يعملون في إسرائيل، والتي ستقام في المعابر التالية: الجلمة، راحيل (300)، جبعة، الظاهرية، طولكرم، قلقيلية، نعلين وترقوميا، كما وستقام أربعة مجمعات أخرى لصالح العمال الذين يشتغلون في المستوطنات، أريئيل، بركان، معاليه إدوميم وإفرات، على أن يقام مزيد من المجمعات في الفترة اللاحقة.وسيتم التسجيل لحجز دور من خلال أرباب العمل في إسرائيل والمستوطنات.وقبل انتهاء حملة إعطاء جرعة اللقاح الأولى بأسبوعين (اعتبارًا من 4 نيسان/ أبريل)، ستُفتح المجمعات لمدة أسبوعين إضافيين بغية تقديم جرعة اللقاح الثانية، والتي سيستلم العمال استدعاءً بشأنها حسب موعد التطعيم الأول.