غنام تؤكد جاهزية المحافظة للتعاون لإنجاح خطة إنعاش القطاع السياحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على جاهزية المحافظة للتعاون من أجل إنجاح خطة وزارة السياحة والآثار لإنعاش

القطاع السياحي الفلسطيني الذي تأثر بشكل كبير نتيجة تداعيات جائحة (كورونا)، بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المحافظة اليوم الأربعاء لعرض خطة إنعاش السياحة التي أعدتها وزارة السياحة والآثار ضمن الخطة الوطنية لقطاع السياحة في فلسطين، والذي تم بمشاركة مسؤول ملف الخطة في وزارة السياحة ماجد اسحق، ومدير دائرة التفتيش السياحي في الوزارة لؤي عريدي ومدير صحة المحافظة د.معتصم محيسن، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ونائب رئيس بلدية البيرة جمال شلطف، وممثلين عن الشرطة وجهات الاختصاص في المحافظة .



وشددت د.غنام، على ضرورة خلق توازن بين الاقتصاد والصحة في ظل أزمة (كورونا) التي يعاني منها شعبنا كما باقي شعوب العالم، مشيرة إلى أن التكامل بين كافة المؤسسات وجهات الاختصاص من شأنه المساهمة في تذليل كافة العقبات لإنعاش كافة القطاعات المتضررة من الجائحة.



بدوره شكر ماجد اسحق المحافظ غنام وكافة الحضور، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار أعدت خطة كاملة بإشراف مختصين لاعادة النشاط للقطاع السياحي وفقا للبروتوكولات الصحية، لافتة إلى أن على كافة المنشآت السياحية الالتزام بالتوجيهات الصحية لخلق بيئة آمنة للعاملين في القطاع وأبناء مجتمعنا المحلي والزوار الأجانب .



من جانبهم أكد المشاركون على أهمية اللقاء والخطة، معربين عن استعدادهم للتعاون على كافة الصعد بهدف التقليل من حدة الضرر الذي يتعرض له القطاع السياحي الفلسطيني في ظل جائحة (كورونا).