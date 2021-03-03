سهيل الهندي: حماس تُفضل خيار القائمة المشتركة وهذه رسالة انتخاباتنا الداخلية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، اليوم، أنهم يُفضلون خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمةٍ مشتركة مع الكل الفلسطيني على قاعدة الثوابت الوطنية، مشيراً في سياقٍ آخر إلى أن إصرارهم على تنظيم انتخاباتهم الداخلية يَحملُ رسالةً للمجتمع الفلسطيني.





وقال الهندي في تصريحاتٍ خاصة لـ "دنيا الوطن": "التوجه العام لدى حركة حماس أن يتم تشكيل قائمة مشتركة على قاعدة الثوابت الوطنية تشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية من كل التوجهات من أقصى اليمين لأقصى اليسار".





وأضاف "حتى هذه اللحظة، يبدو أن الأمور لا تسير بالاتجاه الذي نريده نحن".





ونوه الهندي إلى أن "حركة حماس لم تحسم حتى الآن شكل أو آلية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة".







وتابع :"لحتى الآن لم نُقر معايير اختيار الشخصيات التي ستُمثلنا في الانتخابات، لكننا سنختار الأنسب لقيادة المرحلة القادمة على أسس ومعايير واضحة تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وأهم شيء أن الذي سيحمل الأمانة عليه أن يكون أهلاً لتلك المسؤولية".





وبيّن الهندي أن "الشخصيات التي ستطرحها حركة حماس، ستكون مقبولةً جماهيرياً، ولها حضورها بين كافة الشرائح المجتمعية".





ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن "الأمور لحتى اللحظة تسير بشكلٍ إيجابي إلى حدٍ كبير".





وأوضح الهندي أن "هناك التزاماً جيداً إلى حدٍ ما، بما تقرر في حوار القاهرة الأخير، وما سبقه من لقاءٍ ضم الأمناء العامين، مشيراً بذلك لمراسيم الرئيس الأخيرة فيما يتعلق بمحكمة الانتخابات، والحريات العامة، وإن كان هذا الأمر يحتاج تطبيقاً عملياً على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن الفلسطيني خصوصاً في الضفة الغربية أن هذا الأمر يسير بالاتجاه الإيجابي، بمعنى يشعر بالأمن والأمان وينطلق.





وشدد على أن المطلوب اليوم من السلطة وحركة فتح، التطبيق الأمين لما تم التوافق عليه في حوار القاهرة مؤخراً.





كما لفت الهندي إلى أن الاحتلال يحاول إفشال العملية الانتخابية من خلال اعتقاله واستدعائه لقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية، وتهديده ووعيده في حال ترشحوا للانتخابات.





وفي سؤاله عن كون كثير من المواطنين غير متفائلين، ويساورهم شكوك بألا تحدث الانتخابات من أصله، وهو الأمر الذي يمكن أن يُشكل صدمةً جديدة لشعبنا، رد الهندي قائلاً: "حركة حماس تؤكد التزامها الكامل بما تم التوافق عليه، والتزامها الكامل أيضاً بإنجاح العملية الانتخابية، والتزامها الكامل كذلك بنتائج الانتخابات، وهذا هو الأهم".





وشدد على أن "الحركة مستعدة بكل إمكانياتها وطاقاتها لإنجاح العملية الانتخابية في قطاع غزة، ومطلوب أيضاً من حركة فتح إنجاح العملية الانتخابية في الضفة".





وبحسب الهندي فإن "إجراء الانتخابات سيكون بداية لإنهاء الانقسام، ومواجهة المحتل مُتحدين، وتوافق فلسطيني على قيادة المرحلة القادمة".





وحول الانتخابات الداخلية لحركة حماس، أوضح الهندي أن هذه العملية مستمرة حتى اللحظة، ضمن آليات محددة تم وضعها من خلال لجان متخصصة لهذا الموضوع، متوقعاً انتهاء الانتخابات خلال أسابيع.





ووفقاً له فإنه برغم وجود انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، لكن حركة حماس أصرّت على إجراء انتخاباتها الداخلية كرسالة واضحة للمجتمع الفلسطيني، بأنها مصرة على العملية الديمقراطية، وأن الانتخابات يجب أن تتم في كل المؤسسات والأطر سواءً كان على مستوى داخلي أو على مستوى وطني، ولابد من استمرار هذه العملية، كي نجدد الطاقات والقيادات من خلال صندوق الانتخابات.





ووصف الهندي الأجواء العامة التي تسود انتخابات حركة حماس بأنها هادئة، مشيراً إلى أن هناك التزاماً كبيراً من قواعد الحركة فيها.





واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس، الانتخابات الداخلية عنوان قوة وشباب لهذه الحركة الكبيرة، معرباً في السياق عن أمله أن تُعبر نتائجها عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة