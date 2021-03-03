قيس عبد الكريم: الحوار جارٍ مع الفصائل لتشكيل قطب ديمقراطي فاعل

قيس عبد الكريم أبو ليلى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول إمكانية خوض الديمقراطية الانتخابات من خلال تحالف مع بعض الفصائل، أكد على أن الحوار جارٍ مع الأطراف الديمقراطية جميعا للوصول إلى توافق حول كيفية خوض الانتخابات، وكيفية استخدام قوة التغيير الديمقراطي، كقوة لإنجاز ما هو مطلوب من الانتخابات بما ينهي الانقسام ويؤسس للشراكة والوحدة.



وبين أبو ليلى، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن كل القوى الديمقراطية هي جزء من عملية الحوار الجارية، متوقعا أن تتضح معالم هذه التحالفات خلال الأيام القادمة، وبالتالي ستكون الديمقراطية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة مع هيئتها القيادية.



وقال: نعتقد أن الساحة الفلسطينية بحاجة إلى قطب ديمقراطي فاعل ينهي الاستقطاب الثنائي الذي أفسد حياتنا على امتداد العقد الماضي، وكان السبب في الانقسام وتداعياته.



وأضاف: لذلك نحن بحاجة إلى قوة فاعلة تشكل صمام أمان من اجل فرض خيار الائتلاف الوطني على كل الأطراف في الساحة، وجعل هذا الخيار هو الوحيد المتاح، مشيرا أن الانتخابات القادمة يمكن أن تكون مناسبة لإبراز مثل هذه القوة.



وحول سبب إعلان الديمقراطية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية حول الكثير من القضايا، كما أنه لم يتم إنهاء الانقسام بعد، قال أبو ليلى: لأننا نعتقد باختصار أن محاولات حل مشكلة الانقسام من خلال التوافق بين القوى فتح وحماس، لم تقد إلى نتيجة طيلة الجولات الماضية من الحوار بهذا الشأن، والتي بدأت من عام 2009 ومرت بتوقيع اتفاق مبدئي بالمصالحة عام 2011، ومنذ ذلك الحين تتوالى الاجتماعات والحوارات من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ التوافقات دون جدوى.



وأضاف: ونعتقد بالتالي أن حل المشكلة ينبغي أن يعود إلى الشعب، والشعب هو مصدر كل الشرعيات والسلطات، ومن حقه أن يقول رأيه بذلك من خلال عملية الانتخابات، وهذا هو الحل المنطقي لإخفاق القوى الرئيسية في إنجاز توافقات تكفل إنهاء الانقسام.



وتابع: هذا إضافة إلى أن الانتخابات حق للمواطن، فالمواطن له الحق وفقا لكل ما توافقنا عليه منذ أن انطلقت الثورة، وأيضا في وثيقة إعلان الاستقلال وفي القانون الأساسي، هو له الحق في أن ينتخب من يمثله، وهذا الحق سلب من المواطنين بحجة الانقسام على امتداد 11 سنة ماضية، ونحن نعتقد جازمين انه آن الأوان لإعادة هذا الحق إلى المواطنين كي يساهموا في توجيه سفينتهم الوطنية إلى بر الأمان.



وحول الاجتماع المنتظر عقده في القاهرة، أشار أبو ليلى أن الديمقراطية حذرت من وجود دعوات لتأجيل أو تجاوز أجندة واليات الحوار التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، وبشكل خاص ضرورة عقد جولة أخرى من الحوار في آذار الحالي، من اجل مناقشة بقية القضايا التي لم يتسنّ نقاشها في الجولة الأولى.



وقال: وبشكل خاص القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، فنحن بحاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على الآليات والإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، ومن المفترض أن تشارك بهذه الجولة أيضا هيئة رئاسة المجلس الوطني، من أجل إنجاز ذلك.



وتابع: واعتقادنا أن هذا ضروري لأن الوقت لا يسعفنا للوصول إلى توافقات حول هذه القضايا، إذا اجلنا هذه الجولة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية كما يقترح البعض.



ولفت أنه كانت هناك تصريحات علنية من بعض الفصائل بتأجيل اللقاء في القاهرة، ولكن الديمقراطية تعتقد انه لا بد من الالتزام بالمواعيد التي تم الاتفاق عليها، وخصوصا أن القضايا التي من المطلوب بحثها في الجولة القادمة ستكون أيضا قضايا شائكة، لم يجر البحث فيها بشكل معمق في كل الجولات السابقة من الحوار الوطني خصوصا خلال السنة الأخيرة.



وحول ما ستحققه الانتخابات القادمة للفصيل، أوضح أبو ليلى أن الديمقراطية لا تشارك بالانتخابات من اجل أن تضيف لها شيئا، إنما من أجل أن تساهم في عملية التغيير المطلوبة التي تنتشل نظامنا السياسي من “التكلس” والشيخوخة والتحلل الذي يصيبه في مقتل.



وقال: كلنا نشكو من هذا النظام الذي تتمركز فيه السلطات في أيدي السلطة التنفيذية، وتنتفي السلطات التشريعية، ويتم إعادة تفصيل السلطات القضائية وفقا للمشيئة الحاكمة، وكل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو عليه فنحن بحاجة إلى التغيير، والتغيير الممكن هو العودة إلى إرادة الشعب ولذلك قرارنا هو جزء من واجبنا للمساهمة في التغيير.



وأكد أن اليسار لم يكن غائبا خلال السنوات الماضية، وكان في قلب المقاومة الشعبية، وهو الذي عمل على تطويرها وإنهاضها وكان دوما حاضرا في كل فعاليتها، إلى جانب وجوده في كل الحوارات لإنهاء الانقسام، فاليسار لعب دورا هاما للدفع لإنهاء الانقسام، إلى جانب وجوده ودوره في كل مجالات العمل السياسي والاجتماعي والديمقراطي.



وأوضح أن البرنامج الانتخابي للجبهة الديمقراطية يقوم على ثلاث نقاط، الأولى مواصلة النضال ضد الاحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من الاتفاقات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي وكل القرارات الأخرى التي تكفل التحرر من قيود أوسلو.



وقال: النقطة الثانية هي الدفاع عن الحريات الديمقراطية للمواطنين، والدفاع عن فصل السلطات واستقلال ونزاهة القضاء.



وأضاف: والنقطة الثالثة هي مصالح العمال والفلاحين والكادحين في العمل والخبز والتعليم والعلاج، باعتبار ذلك حقا لكل مواطن وهو الذي يفتح الطريق للنهوض بالنضال ضد الاحتلال، وأخيرا ضرورة أن يكون هناك قوة ديمقراطية تشكل قطبا ينهي الاستقطاب الثنائي القائم، ويفتح الطريق للوحدة على أساس من الائتلاف الوطني.



وحول فرص هذا الائتلاف في الانتخابات قال أبو ليلى: هذا الأمر يقرره الناخب، ونحن لدينا كل الثقة في ناخبينا، أنهم سيكونون في المستوى المطلوب لهذه المعركة، لدفع عملية التغيير الديمقراطي إلى الأمام.