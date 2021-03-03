حماس: خيار القائمة المشتركة لا يزال مطروحاً ومحل نقاش





وأضاف في تصريح صحفي، نقلته إذاعة (الأقصى)، بأن تشكيل المجلس الوطني مهم في هذه المرحلة ليمثل مجموع شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده لمواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية وينسجم مع هدف التحرير أيضاً.



وأكد القانوع بأن خيار القائمة المشتركة لا يزال مطروحاً ومحل نقاش وفي ظل ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مخاطر وتحديات فإن بناء الشراكة الوطنية مع مختلف مكونات شعبنا هي الخيار الأنجع ذلك.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن المرحلة الثانية من حوارات القاهرة المرتقبة، ستحدد آلية تشكيل المجلس الوطني سواء بالانتخاب أو بالتوافق ما أمكن.